uando empecé a estudiar la migración en la década de los 80, una pregunta que de manera recurrente les hacía a los migrantes mexicanos en Estados Unidos era si en algún momento se habían sentido discriminados. Irremediablemente la respuesta era negativa; nuestros connacionales no se sentían discriminados.

Años después, al hacer la misma pregunta, a un mexicano migrante que trabajaba allá en un supermercado me respondió que sí, en ese momento sí reconocía haber sido discriminado, pero anteriormente no. Y me explicó algo evidente, cuando llegó a Estados Unidos no entendía inglés y sólo notaba que el jefe estaba molesto si levantaba la voz.

Ahora entiende lo que le dicen y reconoce que la discriminación racial es un asunto esencialmente verbal.

En el pasado su actitud era no hacer caso , dejar pasar el asunto o responder con murmullos en español. Ahora tiene capacidad verbal y un vocabulario suficientemente amplio como para responder, pero también una determinación, se reconoce como migrante que acepta y asume vivir en Estados Unidos y defender sus derechos.

Derechos de que todos somos iguales, pero diferentes. En Estados Unidos, a diferencia de muchas otras naciones, existe un sistema clasificatorio racial, que es oficial, explícito y socialmente aceptado. El censo reconoce a cinco grandes grupos raciales: blancos, negros, indios americanos, asiáticos y hawaianos o de otras islas del Pacífico. Los hispano-latinos pueden ser de cualquier raza, pero en realidad son la primera minoría, después de la mayoría blanca.

Según el censo, la categoría de raza se refiere a algo socialmente aceptado, no necesariamente es genético, biológico o antropológico. A su vez, el término incluye elementos raciales, de origen nacional o sociocultural. Por ejemplo, el término WASP ( white anglo saxon protestant) que es una manera restrictiva para definir a los blancos, excluía a los católicos y los que provenían del sur de Europa. Los irlandeses no eran blancos, tampoco los italianos, españoles o portugueses. Pero finalmente fueron incluidos en él. Curiosamente fue la lucha por los derechos civiles, en la década del 60, la que amplió la categoría blanco, pero al mismo tiempo se distinguió de los otros, los llamados de color.

El sistema clasificatorio censal que se oficializa con el censo de 1970 argumenta que la clasificación racial es crucial para definir políticas públicas específicas con respecto a los derechos civiles, la igualdad de oportunidades, el acceso a empleo, educación y salud. Al mismo tiempo, sirve para la geografía electoral y la definición de distritos, que en la práctica es básicamente discriminatoria.