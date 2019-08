E

n los tres cuartos de siglo transcurridos desde el asesinato de León Trotsky el capitalismo, la burguesía, la clase obrera y las relaciones de fuerza entre las grandes potencias sufrieron grandes cambios

En efecto, dos trágicas predicciones de Trostky se cumplieron: la Unión Soviética retornó al capitalismo porque Stalin asesinó a la generación que había dirigido la revolución bolchevique y liquidó al partido comunista ruso y a la llamada IIIª Internacional y en la posguerra el capital derrotó a los trabajadores mediante la desocupación resultante del traslado de las fábricas a los países con bajo costo de la mano de obra. Eso obliga a volver a pensar en torno a cuáles problemas fundamentales pueden reorganizarse en el campo de los explotados y cuáles son sus características y objetivos.

Por su parte, el mercado capitalista mundial se unificó como nunca antes con la transformación en capitalistas de la Unión Soviética y de las naciones de Europa Oriental, China y Vietnam. Al mismo tiempo, desaparecieron las grandes potencias colonialistas, que se transformaron en competidores comerciales de Estados Unidos(y en sus vasallos político-militares) y, simultáneamente, surgió la oposición frontal entre Pekín y Washington que agrava la catástrofe ecológica y amenaza con hundir al planeta en una nueva guerra mundial aún más destructiva y mortífera que las anteriores.

Los trabajadores están hoy muy fragmentados por los respectivos nacionalismos excluyentes y también muy debilitados por la cuasi desaparición de sus sindicatos burocratizados y reformistas y, sobre todo, por la precariedad de sus empleos y las transformaciones tecnológicas que buscan ahorrar mano de obra, destruir los saberes obreros y aumentar la intensidad del trabajo y de la explotación capitalista. En estas condiciones ¿qué sigue siendo válido en las ideas principales del heredero político y teórico de Lenin, asesinado junto con su partido?

En primer lugar, su confianza en la inteligencia, creatividad y capacidad de aprendizaje a saltos de la humanidad y, en particular, de los oprimidos y su lucha intransigente contra el burocratismo, así como el rechazo del determinismo y la lucha permanente por elevar el nivel político de los oprimidos y organizarlos. Además, su conciencia de que el mundo es una unidad internacional de diversidades locales en constante interacción y no un rompecabezas formado por piezas fijas e inertes, pues esta visión dinámica del mundo como totalidad y proceso abre horizontes y permite comprender que lo que sucede en otro frente de combate nos atañe directamente y que o nos salvamos todos o todos pereceremos. El internacionalismo, para Trotsky, es así patriotismo de clase y no tiene nada que ver con el nacionalismo disfrazado de ayuda fraterna, como la que se concede sólo mientras resulta necesaria y conveniente para quien la otorga.