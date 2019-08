Las tareas anteriores son también compromisos del Estado mexicano adquiridos en el 172 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en mayo pasado, frente a familiares de las víctimas, integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.

Igualmente con el Programa de Egresos de la Federación 2020 se sabrá si se conservan o no las 43 plazas de la CNBP, dependiente de la SG.

El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, afirmaron que el referido es prioritario para el gobierno de la República y así se reflejará en el proyecto de Presupuesto de Egresos que se entregará a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre próximo.