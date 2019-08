Para empezar, se muestra muy poca sensibilidad al decir que fueron 8 las víctimas mexicanas. Bastaba revisar la lista, preguntar un poco acerca de la región Ciudad Juárez-El Paso, platicar con los familiares. La mayoría de las 22 víctimas son mexicanos o hijos de mexicanos. No lamentar esos fallecimientos como nuestros hace muy flaco favor a la comunidad. Lo menos que esperábamos era una defensa feroz de esos mexicanos y que se generen mecanismos conjuntos para abordar ese tema. En fin, se pudo hacer tanto.

Nada de eso pasó. El discurso combativo de campaña, se convirtió en miedo, en declaraciones tibias, pusilánimes, tardías, escondidas en débiles argumentos como eso de la no intervención.

El segundo suceso fue la detención de más de 100 mexicanos en una procesadora de alimentos de Misisipi. La reacción mexicana fue la de asesorarlos y acompañar a aquellos que fueran devueltos a México, dándoles la bienvenida. El tema es mucho más grave, es una tragedia. Muchos de esos mexicanos viven en familias con hijos o esposa nacidos en Estados Unidos y la deportación representa la separación familiar. No se debe aceptar ni permitir.

Qué bueno que se les asesora y atiende, que se les da la bienvenida, pero el tema da para elevarlo al más alto nivel y no tratarlo como si fueran damnificados de un fenómeno natural. En virtud de la enorme colaboración que se tiene con el gobierno de Donald Trump, lo menos que se puede esperar es que se pida que suspenda las redadas.

No entiendo el miedo de AMLO a Trump. De hecho, mostrarle miedo es la peor estrategia, porque eso no lo detendrá, sino todo lo contrario. Menos entiendo que no nos pongamos, ante situaciones tan obvias, tan graves, del lado de los 37 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, 11 millones de ellos nacidos en México.

Los principios deberían bastar para ello, pero si eso no alcanza entonces revisemos los 33 mil millones de dólares anuales que esos mexicanos mandan a México para sostener 1.6 millones de hogares. Quieren mucho a México, no abusemos de ese cariño.

* Presidente de Mexa Institute

www.mexainstitute.org

Twitter: @mexainstitute