Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 18 de agosto de 2019, p. 8

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que creó siete nuevos Caracoles o Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (Crarez) –la mayoría serán sede de Juntas de Buen Gobierno (JBG)–, adicionales a los cinco que ya tenía desde hace 15 años, y cuatro nuevos Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez) en Chiapas. En total, contará con 43 instancias de autogobierno, sin relación alguna con las instancias de gobierno oficiales.

Ya rompimos el cerco , dijo en un comunicado firmado por el subcomandante Moisés, y agregó: “Lo que ahora se da a conocer y es público fue un largo proceso de reflexión y búsqueda. Miles de asambleas comunitarias zapatistas, en las montañas del sureste mexicano, pensaron y buscaron caminos, modos, tiempos.

Desafiando el desprecio del poderoso, que nos tacha de ignorantes y tontos, usamos la inteligencia, el conocimiento y la imaginación y después de años de trabajo silencioso, a pesar del cerco, a pesar de las campañas de mentiras, a pesar de las difamaciones, a pesar de los patrullajes militares, a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de las campañas contrainsurgentes disfrazadas de programas sociales, a pesar del olvido y el desprecio, hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes .

Insistió en que el cerco gubernamental quedó atrás, no sirvió y nunca servirá. Seguimos caminos y rutas que no existen en los mapas ni en los satélites, y que sólo se encuentran en el pensamiento de nuestros más antiguos .

Explicó que los nuevos Caracoles tendrán su sede en los municipios oficiales de Ocosingo (4), Amatenango del Valle, Tila y San Cristóbal de Las Casas.

Entendimos, así, no sólo que los cercos y muros sólo sirven para la muerte, también que la compraventa de conciencias de los gobiernos cada vez es más inútil. Ya no engañan, ya no convencen, ya se oxidan, ya se rompen, ya fraca-san , agregó.

Así salimos y el mandón quedó atrás, pensando que su cerco, cercados nos mantenía. De lejos vimos sus espaldas de Guardias Nacionales, soldados, policías, proyectos, ayudas y mentiras. Fuimos y regresamos, entramos y salimos. Diez, cien, mil veces lo hicimos y el Mandón vigilaba sin mirarnos, confiado en el miedo que su miedo daba , aseveró.

Aunque con lentitud, como debe ser según su nombre, los cinco Caracoles originales (Oventic, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios y Morelia) se reprodujeron después de 15 años de trabajo político y organizativo, y los Marez y sus JBG también tuvieron que hacer crías y ver que crecieran. Ahora serán 12 Caracoles con sus JBG .