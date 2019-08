Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 18 de agosto de 2019, p. 5

San Ildefonso Villa Alta, Oax., Al continuar con sus recorridos por hospitales rurales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México no tenemos problemas financieros y tampoco hemos tenido problemas de inflación . Aseguró que rinde más el dinero y el peso se ha fortalecido pese a que por el conflicto comercial entre Estados Unidos, China y Japón nos bajó al segundo lugar como la moneda con más fortaleza en el mundo, después del dólar.

No quiso opinar sobre la detención de Carlos Ahumada en Argentina. No vengo a eso , respondió al pedirle su comentario a su llegada a esta comunidad, a 172 kilómetros de Oaxaca capital, aunque son cinco horas de camino por lo sinuoso y accidentado del trayecto, prácticamente sin señal telefónica.

El Presidente insistió en que se mantendrá la propuesta de nombre del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, después de que en el Senado se había aprobado cambiarle la designación “que para obtener los votos de todos los partidos, que se iba a llamar Instituto para Devolver lo Confiscado a la Delincuencia Mediante el Proceso de Extinción de Dominio, ¿le entendieron ustedes? –dijo a los pobladores– Nada.

Les digo: no, así no lo quiero. Ya habían votado, ya había pasado a la Cámara de Diputados y allá dije: no, no es así, es Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Y va para atrás, ahí les va a llegar de nuevo a los senadores para que quede como debe ser .

Para arribar al nosocomio, en la punta de un cerro en la Sierra Juárez, en la región mixe, el jefe del Ejecutivo caminó casi un kilómetro junto con el gobernador Alejandro Murat, habitantes del pueblo y una banda musical.

A lo largo del recorrido desde Oaxaca capital, López Obrador se detuvo en diferentes momentos para atender a la gente que salió a su paso o para recibir demandas.

En San Andrés Yatee convivió unos momentos con integrantes de la banda de música, en la que se incluían niños. Allí acompañó en su baile a una jovencita.