“Acudiremos ante la Comisión Interamericana con la petición de medidas provisionales para solicitar que cese cuanto antes esta violación al debido proceso y sobre todo al principio de presunción de inocencia.

“Iremos a presentar la apelación contra las medidas cautelares impuestas y una denuncia en la FGR en contra del juez y de quien resulte responsable por la probable comisión del delito cometido en materia de administración de justicia, porque es un delito que aquel juez que sabiendo que tiene un impedimento legal conozca de algún asunto.

“Primero pensé que era simplemente una gravísima violación a los derechos humanos de Rosario Robles, pero ahora entiendo que se trata de una vendetta personal por parte del juez, o el juez como mano ejecutora de resabios de Dolores Padierna contra Robles, el juez solamente actuó como un instrumento, como una mano ejecutora de esos resabios de la tía…”

Revertir decisión

–¿Buscarán el cambio de medidas cautelares?

–Algo muy importante que le tocaría resolver, y por ello queremos la recusación del juez, que no sea él quien resuelva la modificación de éstas, ya que contamos con una serie de elementos nuevos de prueba y consideramos que la primera postura, el primer auto de medidas cautelares, fue totalmente ilegal.

–¿Solicitarán que se coloque algún brazalete electrónico a Rosario Robles?

–En un caso como este, cualquier ciudadano que no fuera Rosario Robles tendría como medida cautelar que acuda cada mes a firmar al juzgado.

–Hay versiones que señalan que la defensa de Robles pretendió sobornar a funcionarios con dos millones de pesos para que su cliente no fuera encarcelada…

–La información no sólo es infundada, es irreal. Hasta este momento yo no he cobrado honorarios en este asunto y jamás en mi vida he pedido algún dinero para trasladárselo a un servidor público, eso es lo que me ha mantenido tantos años como un litigante reconocido, porque jamás me he prestado para un acto de corrupción, ni para dar dádivas ni cosas de ese tipo.

–¿Considera usted que puede acreditar la inocencia de su cliente?

–Sí, aunque seguramente con respecto al fondo del asunto lo haremos más adelante, tenemos dos meses para hacerlo, para demostrar que las acusaciones que hace la Fiscalía son falsas. Ahorita estamos con la urgencia de la libertad.

–¿Qué dice Rosario Robles a estos señalamientos de que no detuvo o no hizo caso a las notificaciones de que se estaban cometiendo contrataciones irregulares en las instituciones a su cargo?

–Esto es realmente el fondo del juicio. Lo que pretendemos demostrar, y para eso tendremos estos dos meses, es que estas acusaciones que hace la Fiscalía son falsas. Consideramos que hay elementos suficientes para decir que lo que le atribuyen a Rosario Robles pues no ocurrió en la forma en que dicen que sucedió. De entrada hasta este momento, y aunque suene inverosímil, ninguna de estas auditorías de la ASF está firme.

–Hay versiones que señalan que Ramón Sosamontes y Emilio Zebadúa, dos de los principales colaboradores y coimputados de Rosario Robles, ya forman parte de los testigos protegidos de la FGR, ¿tiene alguna información de ello?

–Hasta este momento no que yo tenga conocimiento.