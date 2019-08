A

rgentina, el pato malherido: El ex presidente del Banco Central argentino, Martín Redrado, dijo que Mauricio Macri dio órdenes de no contener la subida del dólar, y agregó: que aprendan a votar , informa Página 12. Ese resentimiento provocó una catástrofe económica que el gobierno quiere mitigar ahora con una serie de medidas, como la supresión del IVA a los alimentos o facilidades para pagar en cuotas autos nuevos. Clarín añade que el gobierno estudia limitar la compra de dólares para reducir los viajes al exterior y las importaciones y preservar las reservas. Además, informa que el dólar bajó a 55.01 y reporta que Alberto Fernández acepta de hecho la devaluación al sostener que 60 pesos es un precio correcto, llama a no salir a la calle a protestar y a permitir que Macri llegue a octubre e incluso sugiere que se podría cambiar la edad para jubilarse y sostiene que la quita del IVA a los alimentos decretada por Macri para sostener el consumo popular sería negativa porque descapitaliza a las provincias . La Nación y Ámbito Financiero comunican a su vez que la agencia calificadora Fitch pasó al país de B a la categoría CCC, dice que hay una seria posibilidad de default y que el riesgo país está en mil 600 puntos, mientras el diario financiero BAE calcula que la inflación llegará en diciembre a 64 por ciento. La Nación señala que un ministro dijo al jefe de gabinete Marcos Peña: ¿de qué nos sirve la estabilidad fiscal si vamos a perder en octubre?