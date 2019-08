H

ace unos días empezó a circular el estudio Por mi raza hablará la desigualdad, publicado por Oxfam, organización de origen británico. El estudio pone de manifiesto cómo en México influyen nuestras diferencias raciales y cómo provocan desigualdad en los ingresos y en las oportunidades de los mexicanos.

Hemos dado seguimiento desde hace años a cómo empieza a despertar la conciencia de nuestro racismo. Desde hace más de un siglo la negación ha dominado el tema, pero comienzan a aparecer destellos de conciencia. Ya son numerosos los estudios que demuestran que este problema existe y es gravísimo: Módulo de Movilidad Social 2016 (MMSI), Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (Enadis), Encuesta de Movilidad Social 2015 (EMS) y Encuesta de Movilidad Social 2017 (EMOVI 2017).

Son cada vez más los ensayistas, autores y conferencistas que rasgan los velos que han cubierto el problema. Estos signos son muy alentadores porque México no será un solo pueblo hasta que no acepte sus diferencias y trabaje para superarlas. Nuestro racismo es poderoso porque es negado. Pero el camino es largo y está lejos de aparecer en el debate público. Los medios de comunicación no le dan la importancia que tiene y la publicidad perpetua la discriminación más vergonzosa presentando como modelos a los criollos; entre más parecidos a los nórdicos, mejor.