Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Domingo 18 de agosto de 2019, p. 8

Una mezcla de sintetizadores acompañados por el ritmo de rock de una guitarra fueron el inicio del recital de Deer, dueto mexicano que está de gira para promover su segundo EP, There’s No Future.

El hotel Selina Virreyes, en el Centro Histórico, acogió a Deer la noche del viernes pasado. Abrieron Los Encomendados, banda mexicana que experimenta con sonidos electrónicos y letras.

Con máscara de venado, Miguel Bastida se apropió de los teclados, que acompañaron la potente voz de Adriana Martínez.

Deer dedicó el concierto a todos los migrantes, ya que ellos mismos tuvieron que llegar a Hong Kong, donde residen actualmente.

Originarios de la Ciudad de México, tocaron There’s No Future, Biting a Spectrum y The End of the Times, temas de su actual EP; también interpretaron temas de su primera producción, Portraits.