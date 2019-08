El director David Mallet aceptó la tarea de filmar el concierto, pero quería 16 cámaras y un helicóptero. De último momento, los ejecutivos de PolyGram Video, Michael Kuhn y Geoff Kempin acudieron al rescate para financiar la filmación.

Así, el espectáculo presentado hace casi 30 años fue vivido por los invitados a la sala de cine y se transportaron hasta ese mítico estadio y escucharon con entusiasmo, aplaudieron y, en algunos casos, gritaron por las sugerentes interpretaciones del sexteto, incluida la inigualable presencia y voz de Hutchence que hacía suyo el escenario.

El talento musical de la banda explotó desde un inicio con Guns in the Sky, a la que siguieron sin tregua I send a Message, The Stairs, Know the Difference y la inolvidable Disappear. La sala cinematográfica se inundó del sonido de Mystify, Bitter Tears, Suicide Blonde y Devil inside; resurgieron las emociones con Need You Tonight y Never Tears Us apart. Sonaron los recuerdos de una época.

También fue una noche de nostalgia, que obligó recordar la trágica muerte de Michael Hutchence a los 37 años, protagonista de esta cinta, filmada en 1986, cuando INXS, en ese mismo lugar, abrió el Magic Tour de Queen.