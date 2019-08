También se buscó editar una revista de lectura fácil pero no banal , en la que los académicos no se eligen sólo por su fama, sino que se cuestionan , y en la que la argumentación tiene un papel muy relevante: Me parece que empezamos bastante bien .

El título de este número de arranque es un pretexto para que cupiera la mayor cantidad de textos posibles. Si acaso procurara una conclusión, para Muñoz Hénonin es que no hay que preocuparse por el futuro del cine de la región: Está muy vivo, es muy amplio e interesante. El presente del cine o los cines iberoamericanos garantiza su futuro .

Una de las características que podrían darle la relevancia que sus responsables buscan es que Pulsar tenga rigor. Me refiero a rigor como seriedad en la argumentación y en la investigación, no como rigidez. Por eso en las bases especificamos que los textos tienen que ser fáciles de leer, con un lenguaje más periodístico que académico: queremos que lo mejor del rigor de la academia sirva para la discusión pública. La universidades se han convertido en ámbitos relativamente cerrados, pero no tienen que serlo. Son espacios ideales para pensar, no tenemos por qué dejar las ideas dentro de las aulas .

Como publicación semestral, Pulsar permite que los textos se escriban y revisen con paciencia antes de postularse para su publicación y al ser en línea, puede ocuparse de asuntos coyunturales por la inmediatez y la posible viralidad de las redes sociales, además de no requerir financiamiento externo al ser publicada por una institución educativa, “hace que la revista no requiera y que pueda pasar de largo de las modas generadoras de clics. Esperamos que conforme la revista se vaya asentando se convierta en referente para pensar nuestro cine. No hay otro lugar especializado con las características de Pulsar, así que tiene la posibilidad de ser el espacio para una discusión urgente”, finaliza el editor.

Simultáneo a la salida de este ejemplar, se abrió la convocatoria para presentar ensayos y críticas a su segundo número, con el tema Rostros de Iberoamérica. La fecha máxima para presentar trabajos será el 30 de septiembre.

La revista puede consultarse en su sitio electrónico http://pulsar.escine.mx.