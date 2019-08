Pesqueira explicó que dichos aumentos provocan que las empresas no puedan pronosticar bien cuánto van a pagar por electricidad. Tienen pronósticos para el año próximo, pero pueden subir o disminuir y no hay certeza sobre cuál será la tendencia .

El enfoque para grandes compañías se debe a que demandan 40 por ciento de la electricidad total de México y tienen la posibilidad de entrar a ese mercado mayorista a través de certificados de energía limpia, contratos o subastas entre privados, convenios de cobertura virtual, generación en sitio, generación distribuida y acuerdos de autobasto.

Los sectores que ya invierten son el financiero, alimentos y bebidas, minero, cemento, vidrio, aluminio y automotriz.

Sin embargo, Pesqueira indicó que han encontrado una barrera, la cual sigue siendo uno de los mayores retos: el desconocimiento y falta de información para adquirir energía eléctrica renovable.

Explicó que las compañías no sabían cómo gestionar esas adquisiciones, por lo que WWF diseñó la plataforma para facilitar el proceso, pues provee información sobre implicaciones técnicas, legales y financieras.

Indicó que la mayor parte de los actores no tiene un área dedicada a energía, porque no era necesario, ya que antes únicamente pagaban el recibo y no tenían opciones.

WWF busca que las mil 500 empresas sigan adquiriendo energía renovable y trabaja con otras 400 para que se unan, pues considera que son usuarias potenciales de dichas energías por el sector en que se encuentran.