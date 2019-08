Dora Villanueva

Es válido y muy positivo que el gobierno federal quiera dotar de conectividad a los hogares que no tienen cobertura de redes de telecomunicaciones en México, pero no es una imperiosa necesidad crear una empresa del Estado de las proporciones de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para lograr esto, sino una focalización quirúrgica que incluya también a la industria, manifestó Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU), consultora en telecomunicaciones.

El miércoles pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Dirección de la Red Troncal de Telecomunicaciones de México dieron por cancelada la licitación de la Red Troncal, asociación público-privada por medio de la cual se iban a concesionar 25 mil kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a una empresa que pudiera brindar servicios de telefonía, Internet y televisión por cable.

Antes de la cancelación del concurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que la empresa ganadora debería garantizar cobertura en todo el país como contraprestación. Posteriormente se creó la compañía estatal CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, con el objetivo de dar la cobertura que, de acuerdo con el mandatario, las empresas privadas no habían tenido interés de brindar.