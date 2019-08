‘‘La primera parte alude a la vida terrenal con situaciones de la cotidianidad, ir en el transporte público donde te empujan o tropiezas; luego viene una transición, un corte, que es el cambio de atmósfera para irte a otro mundo: el aéreo, fuera de la Tierra, y la obra se titula La caída porque finalmente no puedes quedarte en las nubes; siempre existe algo que te recuerda que debes estar aquí en la Tierra.”

La coreografía de Beteta en cierto modo impugna la realidad e invita a reflexionar sobre qué hacemos con nuestra vida, ‘‘porque muchas personas no se lo preguntan y simplemente hacen lo que les toca”.

En La caída, Nemian Danza Escénica presenta imágenes de la vida acelerada, frustrante y violenta, así como la reacción de los que evaden esas circunstancias.

Discurso en torno a la condición humana

Desde su fundación, Nemian se caracteriza por experimentar con nuevos lenguajes dancísticos y explorar estéticas visuales con un discurso en torno a la condición humana. Al respecto, la directora y fundadora de la agrupación sostiene: ‘‘Hay dos cosas en las que me he basado: ¿cómo es el hombre?, ¿cómo se comporta y se relaciona con sus emociones? Y la otra parte es lo visual. Tuve una serie de coreografías acerca del surrealismo que me fascina por las imágenes bizarras que dan mucha libertad”.

Añade: ‘‘Siempre he pensado que el arte se nutre del arte y de la vida. Creo que una cosa que aprendí del butoh, en el mejor de los casos, es que las mejores obras surgen al no saber con exactitud qué pasará cuando sales a bailar, ese momento en que te lanzas al vacío, aunque sabes la coreografía, pero no con qué emoción saldrás ese día, qué energía”.

Isabel Beteta finalmente comparte que la creación se ha convertido en un camino de vida y que no se imagina hacer otra cosa. ‘‘Es algo que te atrapa; a veces estarás más inspirado, pero crear es tu forma de estar en el mundo. La creación es el sendero que elegiste y es el que te llevará hasta dónde pueda”.

El programa VISION3S con Nemian Danza Escénica se presenta como parte de la temporada Del cuerpo al alma, hoy a las 18 horas en el teatro Raúl Flores Canelo del Cenart (Río Churubusco 79, esquina calzada de Tlalpan, colonia Country Club, estación General Anaya del Metro).