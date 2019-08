N

o me refiero al Congreso actual, cuya mayoría de intyegrantes pertenece a Morena y partidos aliados, sino en forma genérica al organismo encargado de legislar, el cual en los pasados 35 años ha manoseado y modificado la Constitución a su antojo, así como las leyes y reglamentos que rigen la vida del país para servir a quienes detentan el poder, actuando supuestamente en representación y de acuerdo con la voluntad del pueblo, pero que en la realidad ha venido haciéndolo, sin consultarlo y con el objetivo específico de proteger los intereses de los grupos más ricos y poderosos del país, incluyendo a altos funcionarios de los gobiernos federal y estatales; los resultados los conocemos y los hemos venido sufriendo por años, cuando personajes como Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Javier Duarte y Emilio Lozoya, entre otros, no hansido castigados por sus actos de corrupción y los daños ocasionados a la nación y a los ciudadanos indefensos, actuando con premeditación y ventaja, en virtud de estar protegidos por leyes secundarias, reglamentos, recovecos e indefiniciones legislativas aprobadas por los representantes del pueblo que las elaboraron, modificaron y aprobaron para favorecerlos y evitar que puedan ser castigados por sus crímenes y engaños.

No pretendo ignorar que entre los jueces y elementos del sistema de justicia, existan también altos niveles de corrupción, suficientes para dificultar o impedir el castigo a ex funcionarios que hicieron de fortunas mediante actos delictivos diversos, sin embargo, no dudo que los impedimentos y trabas que ahora enfrenta la Fiscalía General de la República para encarcelar a algunos de los colaboradores y cómplices del gobierno anterior e incluso para establecer los cargos de corrupción a otros ex funcionarios del mismo gobierno de Peña Nieto, como Luis Videgaray, Gerardo Ruiz Esparza, y Aurelio Nuño, que debieran estar siendo juzgados o cumpliendo las condenas que merecen, como ha sucedido con altos funcionarios en Perú, Panamá, Brasil y Guatemala.