Fabiola Martínez, Georgina Saldierna y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2019, p. 8

El ganador de la contienda interna por la presidencia del PRI, Alejadro Moreno Cárdenas, lamentó la decisión de su contrincante, Ivonne Ortega, de dejar el partido y advirtió que de su parte siempre recibió respeto y la mano extendida .

En su cuenta en Twitter, dijo también que es respetable su decisión, si considera que el partido que le ofreció una larga carrera política, ya no satisface intereses y ambiciones personales .

Ivonne Ortega, a su vez, también vía Twitter, hizo pública su renuncia y utilizó una frase de Eva Perón: con las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes . Su compañero de fórmula, José Encarnación Alfaro, calificó como una decisión congruente, tras haber decidido ambos no judicializar el proceso interno .

La mayoría de dirigentes y legisladores priístas no quisieron fijar postura pública, a excepción del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quién fue entrevistado en Palacio Nacional y sostuvo que la salida de Ivonne Ortega no debilita al PRI.

Hizo notar que todos los contendientes sabían del riesgo de ir a una elección abierta a la militancia, y con el apoyo de los gobernadores hacia uno de ellos, por lo que nadie se puede llamar a sorprendido ni a robado , advirtió.

Descartan alianza PRI-AMLO