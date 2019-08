Quien fuera aspirante a la dirigencia del Revolucionario Institucional, considera en su misiva de una cuartilla que el proceso interno del domingo pasado, permitido y tolerado por liderazgos y autoridades internas, que han convertido al PRI en un partido que ya no me representa y advierte el síntoma de la desaparición.

Al dirigirse a la cúpula tricolor, Ivonne Ortega lamentó que el proceso controvertido hubiese sido organizado por Ruiz Massieu –sobrina de Carlos Salinas de Gortari–, ello te marca y se ha desperdiciado la oportunidad histórica de cambiar para bien el destino del partido .