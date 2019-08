Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2019, p. 4

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, no ha presentado ninguna queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno al proceso penal que se le sigue, informó el titular del organismo, Luis Raúl González Pérez.

Entrevistado en el Senado expresó sobre la causa en contra de Robles: primero, que no haya impunidad y segundo, que se respeten los derechos humanos .

¿Se están respetando sus derechos?, se le insistió, y su respuesta fue que no se trata de su opinión. No puedo ser irresponsable y opinar sobre algo que no conozco , sobre asuntos de los que no hay quejas en la CNDH.