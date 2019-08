▲ Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, recibió ayer por la noche un amparo para no dar al Ministerio Público el original del acta entrega-recepción cofirmada con su sucesor en esa dependencia, José Antonio Meade. Foto Marco Peláez

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2019, p. 3

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) defendió su sistema de asignación de casos luego de que surgieron críticas al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por haber dictado prisión preventiva justificada a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y sostiene que el sistema de justicia prevé que el juez que ahora lleva la etapa de control en el proceso de Rosario Robles Berlanga, no será el mismo en la etapa de juicio.

Además, aunque la defensa de Robles presente una solicitud de recusación para que el juez Delgadillo Padierna ya no conozca del caso y solicite que se analicen el cambio de medidas cautelares –es decir que la ex funcionaria pueda enfrentar su proceso en libertad–, estas peticiones ya no serán resueltas por el juzgador (sobrino de la diputada Dolores padierna) ya que desde el jueves inició su periodo vacacional, y corresponderá a quien lo sustituya conocer de los recursos.

Fuentes cercanas a la defensa de Robles informaron que será hasta el próximo lunes cuando los abogados de la ex titular de Sedesol acudan al CJF para presentar una queja contra Delgadillo Padierna, al considerar que su actuar resulta contrario a nuestra Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , al haber dictado prisión preventiva.

En ese contexto, el juzgado décimo de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México, concedió ayer por la noche una suspensión provisional a María del Rosario Robles Berlanga , para el efecto de que no sea obligada a entregar al agente del Ministerio Público responsable copia auténtica, certificada o notariada del acta de entrega-recepción de la quejosa y José Antonio Meade Kuribreña, en carácter de titular saliente y entrante de la Secretaría de Desarrollo Social .

La resolución dictada y de la cual La Jornada posee copia, refiere que en caso de que el requerimiento lleve aparejado apercibimiento, se concede la suspensión provisional a María del Rosario Robles Berlanga, para el único efecto de que no se haga efectivo dicho apercibimiento .