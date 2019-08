A mediados de junio, el gobierno de Hong Kong suspendió dicha ley, pero se negó a revocarla por completo, por lo que continúan las protestas y los choques entre las fuerzas del orden y los manifestantes.

Miles de estudiantes de preparatoria y univesitarios se concentraron ayer en el centro de la ciudad con la intención de pedir ayuda a Estados Unidos y Reino Unido en sus protestas para garantizar la independencia judicial del territorio respecto a China y se esperan más manifestaciones el fin de semana.

El comandante policial Yeung Man-pun no usará la fuerza si no enfrenta ataques violentos de los manifestantes. Cuando se le preguntó si la policía tiene alguna responsabilidad por la creciente violencia, Yeung dijo que creo que usted tiene que corregir su lógica. Nosotros respondemos bien. Si no hay ninguna carga violenta contra nuestras líneas de contención, si nadie nos ataca o ataca nuestra estación de policía, nosotros no usaremos la fuerza para detener esto .

Hua Chunying, dijo que China ha notado que Trump solía decir que los disturbios en Hong Kong habían durado mucho tiempo.

Las actividades criminales violentas en Hong Kong han escalado continuamente desde junio , declaró Hua, quien indicó que esas actividades pisotearon el estado de derecho y el orden social, socavaron la estabilidad y prosperidad de Hong Kong, y desafiaron el principio de un país con dos sistemas .