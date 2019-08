De La Redacción

Sábado 17 de agosto de 2019, p. 28

Silao, Gto., A pesar que policías de Silao golpearon a Carlos García, corresponsal de La Jornada en el estado de Guanajuato, el 21 de julio pasado, el edil panista de este municipio, Antonio Trejo Valdepeña, afirmó que no existió tal agresión.

El secretario del ayuntamiento, Alejandro Peña Gallo, aseguró que los policías que participaron en un operativo intermunicipal no cometieron agresión física contra el ciudadano Carlos García Balandrán .

Peña aseguró que el mismo día que se reportó la agresión al ciudadano Carlos García, el alcalde Toño Trejo giró instrucciones inmediatas para que se investigara a los elementos que participaron en el operativo .

El ciudadano, dijo, presentó una queja en la Contraloría Municipal, fue turnada a Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública en donde realizaron las comparecencias de los elementos policiacos de Silao y se pudo constatar que no cometieron abuso de autoridad .