Julio Gutiérrez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2019, p. 19

Cocoyoc, Morelos., La plataforma Cobro Digital (CoDi) no tiene como propósito fiscalizar las transacciones bancarias entre empresas y personas, aseguró Othón Moreno, gerente de política y vigilancia de sistemas de pagos del Banco de México (BdeM).

Al participar en la quinta Convención de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, explicó que CoDi busca disminuir el nivel de uso de dinero en efectivo en México y agregar personas al sistema financiero nacional.

El sistema no está diseñado con el objetivo de fomentar la fiscalización. No es responsabilidad del BdeM. Está fuera de nuestras facultades. Nosotros no diseñamos el sistema con esa finalidad y es todo lo que yo puedo decir sobre las estrategias de fiscalización del gobierno federal que no tienen nada que ver con el banco central , expresó.

Para utilizar la plataforma es necesario contar con una cuenta bancaria, y se especula que un obstáculo para CoDi es que los comercios informales no lo pongan en marcha por temor a ser vigilados por las autoridades fiscales y ello los obligue a pagar impuestos.

Todo listo

Othón Moreno aseguró que CoDi está listo para comenzar a operar el próximo 30 de septiembre entre los bancos que deberán implementarlo de forma obligatoria, e indicó que más allá de las pruebas piloto que se realizan en Tulancingo, La Paz y Progreso, la plataforma ya está instrumentada en su totalidad.