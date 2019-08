Varios mejoraron sus marcas y también hubo lesionados, descalificados y quedaron a deber. Estamos bien, pero no satisfechos , dijo Lozano.

Sin hacer de menos el desempeño de sus representados mencionó que hubo cuartos, quintos y sextos lugares que bien pudieron estar en el podio y habrá que hacer un análisis más profundo con los entrenadores para conocer cuáles fueron las circunstancias por las que no se dieron los resultados esperados.

Al hacer un balance de los resultados en Lima, mencionó que aunque no se mejoró en relación con las ediciones anteriores, se esperaba por lo menos cuatro medallas de oro y solamente se dieron tres con los títulos de José Carlos Villarreal, Fernando Daniel Martínez Estrada y Laura Esther Galván en las pruebas de 1500 y 5 mil metros.

El atletismo cumplió en 60 por ciento en los Juegos Panamericanos de Lima, se ganaron 10 medallas (3-4-3), estamos bien, pero no satisfechos, algunos quedaron a deber , señaló el presidente de la federación Antonio Lozano Pineda.

El federativo puso más énfasis en la actuación de los jóvenes que han tenido un crecimiento muy sólido como la velocista Paola Morán y el lanzador Uziel Muñoz, ganadores de plata y bronce en 400 metros y bala, respectivamente, y del saltador Roberto Vilches, subcampeón de altura.

Rumbo a Doha

Morán y Muñoz forman parte de la delegación que competirá el próximo mes en el Mundial de Atletismo en Doha junto con los marchistas Horacio Nava, Isaac Palma, en 50 kilómetros, José Leyver Ojeda y Julio César Salazar, Carlos Sánchez, Valeria Ortuño, Ilse Guerrero, en 20, con la meta de ser finalistas , sostiene el titular de la FMAA.

Sobre las quejas de algunos deportistas al no tomar en cuenta a sus entrenadores y no fueron acreditados en la justa peruana (Morán y Galván), Lozano aclaró que se les solicitó sus documentos con anticipación y no los entregaron, se autorizó a 12 técnicos y finalmente la jefatura de misión aprobó a seis.