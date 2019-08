‘‘Hay que seguir produciendo esta reorganización de las librerías porque en ellas ves el bosque, pero no los árboles. La publicidad, o no está funcionando o se hace de manera frívola. Poner un universo así funciona al reorganizar los libros y se vean los árboles.”

El director de la Filju, Enrique Chmelnick, acotó que en las ediciones anteriores del encuentro editorial la constante ha sido no sólo la presencia de la comunidad judía sino de personas que aprovechan la posibilidad de acercarse a una cultura con la que no han tenido contacto.

En la Filju, añadió, no sólo se presenta una oferta literaria importante, sino que tiene buenos números en asistencia y ventas.

La tercera edición de la Filju concluirá el 29 de septiembreen coincidencia con la celebración del nuevo año judío.

Prepara el FCE la nueva colección Popular cómica

Taibo II adelantó que en los próximos tres meses avanzará el programa de publicaciones con novedades, reimpresiones y la edición de títulos de la nueva colección Popular cómica. ‘‘Se consolida Vientos del pueblo con 20 o 21 títulos; comienzan a tener un espacio las reimpresiones que tenemos por todos lados y se fortalece la colección de historia. Donde va a estar el golpe sin duda es en la colección popular, pues tendremos unas 20 novedades en los próximos tres meses, casi una por semana”.

Respecto de los contratos para publicar obras completas que fueron rescindidos, Taibo II precisó que el problema de esas ediciones es que ‘‘se contrataron de tal manera que no tenías los derechos de los libros en particular. El libro suelto, que vendía mucho, no lo podías editar, pero tenías en tomos las obras completas que era una delas causas de que fueran muy caros y estuvieran embodegados, estamos en general revisando las obras completas para poder entresacar libros. Acabamos de renovar de manera atípica el contrato con el hijo de Martín Luis Guzmán para publicar La sombra del caudillo, solo.

‘‘Tienes que poner a leer a 5 millones de jóvenes con libros que les vuelen las neuronas y eso es básicamente literatura de acción y ciencia ficción, novela de aventuras, novela histórica, fantasía, testimonio político literario, periodismo literario, novela gráfica. Ahora vamos a salir con Popular cómica en los próximos meses. ¿Por qué el Fondo renunciaba a esto y publicaba cosas como Los estudios de juventud de alguien sobre la obra del joven T.S Elliot? Dices: ‘No, publica a Elliot colega”. Había que meter ese viraje rápidamente, comienza a sentirse y nos es contradictorio con el resto de la producción del fondo”.

Añadió que en los meses que lleva al frente del FCE se ha logrado ahorrar 30.1 por ciento, aunque sin precisar a cuánto asciende en dinero, pero ‘‘impacta en que tenemos más dinero para hacer libros”.

Hasta ahora no existe una propuesta de presupuesto para 2020, mientras continúa el trabajo para arreglar la situación de la red de librerías Educal ‘‘que anda cargando 80 millones de pesos de desbalance presupuestal. Es algo que tiene que arreglarse ya o Educal está en quiebra”.