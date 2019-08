Pero indicó en lo que denominó debate sobre la medida cautelar solicitada , que el agente del Ministerio Público de la Federación requirió ́como medida cautelar la prisión preventiva justificada .

Durante la diligencia, la ex titular de la Sedesol y la Sedatu trató de que no se le dictara la medida de prisión preventiva, y señaló: me he presentado aquí absolutamente de manera voluntaria. Siempre he dado la cara. Siempre he vivido de mi trabajo, en la misma casa donde nació mi hija. Mi única cuenta bancaria y tarjetas de crédito están congeladas .

Soy una mujer de paz

La ex funcionaria aseguró: soy una mujer de paz que jamás ha atentado contra nadie. No podría evadir la acción de la justicia. Aquí están mi hija, mis hermanas, a mis espaldas. No me acusan del desvío de 5 mil 73 millones de pesos, se me quiere juzgar a través de terceros. Yo no tengo los millones para irme a vivir a Canadá y luego regresar a México. Por eso le pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora, he vivido en la Ciudad de México 24 años, en Los Reyes Coyoacán .

En su resolución, Delgadillo Padierna refiere que agotado el debate entre las partes, este juzgador determinó procedente imponer a la imputada, la medida cautelar de prisión preventiva justificada .

En sus argumentos, el juzgador refiere tres cuestiones: se impone porque la imputada carece de arraigo en esta ciudad, si bien afirmó vivir en el mismo domicilio hace 24 años; existe un informe del Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la Delincuencia) donde consta que recientemente tramitó una licencia de conducir oficial en un domicilio diferente. Lo que implica mentir sobre su residencia y equivale a presunción de riesgo .

En segundo lugar, que hay probabilidad de que pueda darse a la fuga, tiene los medios y los contactos y, tercero, que la pena a imponer sería mayor a cuatro años, por lo que no alcanzaría beneficios ni sustitutivos de la pena .

Con información de Eduardo Murillo