Concretamente, las organizaciones de familiares de desaparecidos en la entidad han formulado numerosas manifestaciones de inconformidad por la falta de experiencia, competencias y voluntad política del fiscal veracruzano para romper con la impunidad y la red transexenal de complicidades que ha distorsionado durante varios lustros la vida pública de la entidad. Para citar sólo un ejemplo, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, fundadora de Solecito, el colectivo que encontró la fosa clandestina más grande del país a las afueras del puerto de Veracruz, ha reiterado que Winckler mantiene en el abandono los casos de las personas desaparecidas y trabaja no para la sociedad, sino para el gobierno previo.

Se ha señalado, por otra parte, que la ausencia forzada de una persona es incluso peor que la muerte, por cuanto sus familiares y su entorno social no pueden asimilar una zona de terrible incertidumbre en la que no existe ni siquiera la certeza de la pérdida y en la que no es posible vivir y elaborar el luto por ella, y la solución a esa circunstancia inhumana y exasperante no debiera seguir dependiendo de intereses facciosos enquistados en las instituciones.

Resulta imperativo, por ello, que tanto en el caso contra el fiscal de Veracruz como en la generalidad de las situaciones semejantes que pudieran presentarse en el resto de la nación, el Poder Judicial intervenga para ordenar la aplicación inmediata de los exhortos de la CED y otras instancias internacionales y para sancionar a los funcionarios que falten a sus deberes elementales. Este paso es indispensable para restaurar la plena vigencia de la legalidad y avanzar, por medio del esclarecimiento, la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición, hacia la pacificación plena y la reconciliación en el país.