La junta editorial del New York Times preguntó: ¿de qué tienen miedo Trump y Netanyahu? , afirmando que prohibir el ingreso de las legisladoras es lo que demuestra debilidad .

Por otro lado, en casa, indicios de una desaceleración económica en algunas de las principales economías mundiales, incluida la estadunidense, la alemana y la china, junto con la incertidumbre generada por el uso que hace Trump de aranceles en su juego contra varios países, sobre todo en su disputa con China, han provocado nerviosismo en los mercados.

El economista y ex secretario de Trabajo Robert Reich comentó en entrevista con MSNBC que no puede haber confianza en la política económica de presidente, ya que el mandatario “no sólo desconoce los detalles, sino que miente sobre los que sí conoce… No hay una estrategia económica”.

Una recesión tendría consecuencias políticas severas para Trump, quien en parte ha mantenido su nivel de apoyo popular justo por el desempeño positivo de la economía durante su gestión. La junta editorial del Wall Street Journal, generalmente alineado con este régimen, advirtió que las políticas comerciales del presidente están muy equivocadas, recomendó que dejara de hacer amenazas de aranceles por tuit y mejor entablara negociaciones serias y, concluyó, con tono irritado, que alguien debería de decir a Trump que presidentes que presiden sobre recesiones dentro de dos años de una elección, raramente obtienen un segundo periodo .

Al mismo tiempo, la ofensiva demócrata contra el régimen está acelerando. El Comité Judicial de la cámara baja emitió ayer citatorios obligatorios para el ex jefe de campaña de Trump Corey Lewandowski y el ex funcionario de la Casa Blanca Rick Dearborn, para que testifiquen el próximo mes sobre posibles actos de obstrucción de justicia del presidente.

Esto es sólo parte de las investigaciones que proceden sobre Trump y su equipo, y que podrían llevar próximamente al inicio de un proceso de impeachment (algo que por ahora es favorecido por 123 diputados demócratas, más de la mitad de esa bancada).