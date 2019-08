Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Viernes 16 de agosto de 2019, p. 4

El actor, director, escritor, músico y ‘‘ciudadano’’ Héctor Bonilla (Ciudad de México, 14 de marzo de 1939), antes de recibir el reconocimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en la sala Xavier Villaurrutia –‘‘aquí estudié”, sostuvo– charló con representantes de la prensa.

La entrega del diploma por su aportación al desarrollo de las artes en el país se efectuó en el Teatro del Bosque Julio Castillo.

Con trayectoria de 55 años, actuaciones en 144 obras de teatro y la dirección de más de 40 montajes, el homenajeado habló del panorama político actual. ‘‘No soy incondicional de nadie y he decidido ser un ciudadano. He declinado tres veces ser diputado, una presidente municipal y dos delegado. Quiero recalcar que venimos de una corrupción galopante; todavía no se ha medido el horror de la complicidad que nos arrojó a la barranca.

‘‘Claro, es muy temprano para evaluar la gestión de Andrés Manuel. Hay muchos peros que se pueden poner. El primero, una cierta candidez para de pronto llegar a la mañanera y decir Carlos Slim me dijo que creceremos 4 por ciento, pues ya me imagino las carcajadas que traían. El Fondo Monetario Internacional (FMI) maneja en todos los sentidos de la palabra el dinero del mundo, entonces califica como si fuéramos alumnos y nos baja la calificación en el momento en que no se le presta la atención a este fondo revolvente del capital.

‘‘El Presidente debe hacer mucho caso a los expertos y pensar que hay que hacer lo que se debe dentro de lo que se puede para tener un resguardo internacional de imagen porque negar la fuerza de Estados Unidos y del FMI es simplemente imposible. Lo que le veo (a Andrés Manuel López Obrador) es una voluntad férrea y una honradez a prueba de todo. Entonces, simplemente soy esperanzado a que le vaya bien a él.”

Respecto de su carrera, Bonilla fue tajante: ‘‘Nunca hice el menor intento de ser american citizen, así que jamás aspiré a un Óscar. Por eso, al asumirme como un actor doméstico, nunca pretendí ir a Hollywood. Estudio historia con mucha frecuencia y, pues, hay agravios fuertes que no me permiten simpatizar con el proceso de lo que fue la democracia y que ya no lo es. Es un imperialismo calcado del romano”.

Un tema que le importa es que los actores de teatros sean protegidos por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). ‘‘Hace casi 50 años que los actores de teatro no pueden cotizar a la agrupación porque un día los productores dijeron: no”. Al retomar el tema en la ceremonia, Alejandro Calva, titular de Trabajo y Conflictos de la ANDA, informó a Bonilla que el asunto ya se atiende.