¿Por qué esperar 30 años?; huele a venganza

La mezzosoprano madrileña Teresa Berganza, con quien Domingo ha compartido en numerosas ocasiones escenario y conciertos, defendió su amistad con Domingo en las recientes décadas, pero sobre todo pidió que no se le juzgue sin antes conocer realmente los hechos. ‘‘Nadie tiene derecho a juzgar a nadie y menos en público; sin saber lo qué ha ocurrido. Me da mucha pena por Plácido, porque lo quiero y es mi amigo. Y que aireen la vida privada de una persona en todos los medios del mundo... No quiero dar mi opinión porque nunca lo he hecho. No opino ni sobre la vida que llevan mis hijos, pero nadie tiene derecho a juzgar”.

Más directa fue la mezzosoprano de origen canario Nancy Fabiola Herrera, también amiga y compañera de escenario del tenor español, quien sostuvo:

‘‘Veo cosas que no me cuadran. Huele a venganza. ¿Por qué esperar 30 años a denunciar cuando las leyes americanas hace mucho que protegen ante el abuso de poder? ¿Por qué hacerlo con un medio de prensa y no directamente en juzgados? ¿Por qué ponen el miedo ‘al veto a la carrera’ como justificación al consentimiento a tener relaciones, que –por lo que leí– nunca fueron a la fuerza?”

Añadió que ‘‘como mujer y artista puedo decir que en los 25 años que he tenido oportunidad de trabajar junto a Plácido, nunca tuvo un comportamiento impropio conmigo. Siempre ha sido una persona cariñosa, respetuosa, galante, protectora y tremendamente generosa”.

El periódico español ABC publicó además que la cantante que denunció el supuesto acoso, Patricia Wulf, en su perfil de LinkedIn tenía comentarios elogiosos hacia la figura de Plácido Domingo, pero los borró cuando se difundió esta información en el diario.