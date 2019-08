De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 16 de agosto de 2019, p. 2

Múltiples tributos, remembranzas y entrevistas se han efectuado desde el fallecimiento de Toni Morrison, que enaltecen el arte y la trascendencia de la gran escritora estadunidense, informa la Sociedad Toni Morrison en un comunicado.

‘‘Homenajes, recuerdos, videos y entrevistas desde la muerte de la señora Morrison han vuelto a enfatizar el gran arte y el impacto como gran escritora estadunidense, y nos han brindado un poco de consueloa medida que continuamos llo-rando nuestra pérdida”, difunde la asociación.

La realización de grandes actos in memoriam de la premio Nobel de Literatura 1993 todavía no se confirma, pero en los principales medios de Estados Unidos y de países de lengua inglesa se hilvanan tributos a su labor de trasformación de las letras.

En decenas de artículos y noticias, multitud de plumas revisan la forma en que la narradora nacida en Lorain, Ohio, en 1931 y fallecida en Nueva York el pasado 5 de agosto trasformó la vida de escritores, líderes, artistas y personas comunes.

Publicaciones como Publishers Weekly, The Washington Post, The New York Times, The Guardian, Toronto Star, The Wall Street Journal y The Daily Star consignan las palabras ‘‘tributo”, ‘‘recuerdo”, ‘‘indeleble”, ‘‘significado” e inspiración en títulos sobre la autora de Beloved.

The New Yorker dedicará portada a la narradora

El semanario The New Yorker adelantó que dedicará a Toni Morrison la cubierta de su edición del 19 de agosto, con la ilustración Quiet As It’s Kept (El silencio que se mantiene), de la artista Kara Walker, sobre la idea de la ‘‘sombra que ella dejó atrás”.

‘‘Como muchos artistas, consignó Walker, admiraba a la señora Morrison por algún tipo de aprobación y validación que normalmente yo no buscaba en la vida. A través de su trabajo y sus palabras, se convirtió en una especie de musa, maestra, madre, clarividente y juez. Siempre una presencia que me anima a seguir adelante.”

La revista consigna que se rinde homenaje a la reconocida editora que fomentó una generación de escritores de raza negra y la producción de novelas, críticas, ensayos y discursos que ‘‘llegarían a ser reconocidas como el monumento central de las letras estadunidenses”.

El pasado lunes, ese medio publicó un extenso artículo sobre el paralelismo e influencia entre Toni Morrison y la cantante, compositora y pianista Nina Simone, ‘‘unidas en soul” (juego de palabras que refiere un género musical y el ‘‘alma”).