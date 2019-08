Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Viernes 16 de agosto de 2019, p. 30

Tras varios meses de trabajo, la propuesta ciudadana para elaborar la iniciativa de ley que busca el reconocimiento de quienes se dedican al comercio en vía pública como trabajadores del espacio público con derechos y obligaciones, lleva 90 por ciento de avance y estará concluida antes del 17 de septiembre, la cual será presentada en la Cámara de Diputados, señaló la diputada federal del Partido Encuentro Social, María Rosete Sánchez.

En entrevista, la también líder de comerciantes señaló que pese a las dificultades no desistirá en su propósito para que se reconozca esta actividad que representa, según sus cifras, 60 por ciento de la economía, como un trabajo digno y decente .

Proveniente de una familia dedicada al comercio informal, al hablar de su propuesta se incluye dentro de este sector, que, aseguró, ha sido criminalizado y buscamos tener certeza social y jurídica para que nuestra actividad se reconozca como un derecho y que requiere la protección de la justicia y de la ley .