Laura Gómez Flores y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 16 de agosto de 2019, p. 29

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México informó que el momento, circunstancias, lugar y hechos de la violación denunciada por una menor el 3 de agosto en Azcapotzalco no coincide con su declaración. Al respecto, el jefe de la policía capitalina, Jesús Orta, dijo que la postura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la de no encubrir a nadie, no proteger a nadie y sobre todo ser muy imparcial .

Horas después de darse a conocer las imágenes de cámaras de vigilancia de particulares, donde no se observa ninguna agresión de los cuatro policías preventivos suspendidos, la PGJ afirmó que las investigaciones continuarán hasta sus últimas consecuencias para esclarecer los hechos.

Además invitó a la joven y su familia, si así lo desean, aportar más elementos y fortalecer la indagatoria que se puso a disposición de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que observe el correcto cumplimiento de los procedimientos realizados.

Desde el día de la denuncia se actuó de manera inmediata en las investigaciones de campo, como entrevistas, recabación de videos, grabaciones de radio, vehículos oficiales y llamadas telefónicas, así como los estudios periciales médicos y sicológicos, sobre todo la obtención del ADN del cuerpo y prendas de la víctima.

Todas las pruebas, precisó, están protegidas con su respectiva cadena de custodia, mismas que obran en la carpeta, que en el momento oportuno permitirán lograr el esclarecimiento de los hechos que se investigan, donde se ha priorizando los derechos de la menor.