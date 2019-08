Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 15 de agosto de 2019, p. 36

La escasez de agua en el norte del país y el acaparamiento del líquido por parte de particulares poderosos y trasnacionales ha orillado a habitantes de varias comunidades de esa región a solicitar audiencias con servidores públicos que puedan resolver sus demandas.

Es así como integrantes del Colectivo Plebiscito por la Defensa del Agua de Baja California pidieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para abordar el conflicto social y ambiental causado por la cervecera Constellation Brands, la cual depreda el agua de la entidad.

En conferencia de prensa Carlos Alfonso Escobar, representante de dicho colectivo, demandó a López Obrador que cumpla su ofrecimiento de la investigación sobre la instalación de la trasnacional cervecera.

En tanto, habitantes de 14 ejidos, del municipio de El Fuerte, Sinaloa, solicitan desde el lunes una audiencia con Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que les sean entregados sus títulos de concesión, pendientes desde hace seis años.