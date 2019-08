De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 15 de agosto de 2019, p. 7

Las declaraciones de José Antonio Meade sobre los desvíos multimillonarios en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora del Bienestar, han ido desde calificar el tema como una estrategia de campaña de Ricardo Anaya, su contrincante en la contienda presidencial de 2018, hasta subrayar que no hubo omisión de su parte una vez que él asumió la titularidad de la dependencia encarga de la política social, entre agosto de 2015 y septiembre de 2016.

Durante la campaña presidencial del año pasado, cuando abanderó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó que hubiera sido omiso a los señalamientos ya públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó en Sedesol –la dependencia que tiene a su cargo los recursos para paliar la pobreza en millones de personas– desvíos millonarios cuando Rosario Robles Berlanga era titular.

En este contexto y con la ex secretaria de Estado sujeta a proceso por mal ejercicio del servicio público al ocasionar un presunto quebranto al erario por 5 mil 73 millones de pesos, el ex candidato presidencial y ex titular de Sedesol, de Hacienda y de Relaciones Exteriores con gobiernos del PRI y Acción Nacional, fue mencionado por la defensa de Robles. El abogado Óscar Ramírez aseguró que Meade y el ex presidente Enrique Peña Nieto sabían del desfalco.