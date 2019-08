Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 15 de agosto de 2019, p. 6

El tema de la detención de Rosario Robles no llegó ayer a la Comisión Permanente, como se esperaba, y la mayoría de los legisladores del PRI no quisieron siquiera referirse al proceso penal que se sigue a la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En entrevista, senadores del PAN y de Movimiento Ciudadano pidieron a Robles que entregue las pruebas que tiene sobre la presunta implicación del ex presidente Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade en el desvío de recursos.

Samuel García, de Movimiento Ciudadano, la exhortó a entregar la joyita , como calificó el juez a la carta de entrega-recepción que recibió su sucesor José Antonio Meade, quien sería implicado.

García subrayó: “Estamos a la espera de que de aquí al viernes la defensa de Robles entregue la famosa ‘joyita’ que inculparía a Meade de que tenía conocimiento de los desvíos millonarios”.