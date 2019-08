Somos libres, nosotros no tenemos vigilancia especial sobre lo que hacen los servidores públicos, les tenemos confianza. Después de que se dio a conocer ese encuentro, me envió una nota Arturo Herrera explicándome que se había reunido en otras ocasiones con ex secretarios de Hacienda, con subsecretarios de Hacienda. Es un asunto también de gremio que suele darse , indicó el mandatario.

La reunión entre el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, con el ex secretario de esta dependencia y de la extinta Secretaría de Desarrollo Social José Antonio Meade –horas después de la vinculación a proceso de Rosario Robles, acusada por un desvío millonario de recursos en la administración pasada– fue una reunión entre integrantes del gremio , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador: No lo considero un asunto grave .

Recalcó que en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores también es común que haya reuniones y consultas con ex funcionarios que ocuparon la cancillería.