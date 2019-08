César Arellano y Gustavo Castillo

El ex director de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Ramón Sosamontes Herreramoro presentó una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión o actos privativos de la libertad por el caso relacionado con el desvío de 5 mil millones de pesos de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.

Sosamontes es colaborador cercano a Robles Berlanga, quien enfrenta un proceso penal y se encuentra en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, luego de que el juez del caso la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión de ejercicio indebido del servicio público.

Entre los datos de prueba, el Ministerio Público Federal presentó en la audiencia del lunes los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de contratos y convenios que ex funcionarios de Sedesol y Sedatu firmaron con universidades estatales y politécnicas, entre ellos se mencionó a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de ambas dependencias, y a Ramón Sosamontes, ex director de Comunicación Social de la Sedesol, como involucrados en la firma de esos contratos.