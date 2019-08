Enrique Méndez y Néstor Jiménez

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no tiene información ni hay indicios de la presunta responsabilidad de Enrique Peña Nieto en la triangulación de fondos por la que se ha procesado a Rosario Robles Berlanga, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Atajó que en el proceso contra Robles no hay consigna presidencial, aclaró que no hay una nueva indagatoria contra la ex funcionaria y llamó a no festinar ni hacer campañas de linchamiento, a no hacer leña del árbol caído . Sin embargo, insistió en que no intervendrá para que prevalezca la impunidad .

–¿Hay algún indicio contra el ex presidente Peña Nieto? –se le preguntó en la conferencia matutina.

–No –respondió.

Ante las versiones de que Robles recibió órdenes de Peña Nieto y si hay indicios sobre ello, señaló: Está el proceso abierto, ya lo dije ayer (martes). Es el juez el que debe decidir si se abre la investigación, si llama a declarar a otras personas. Pero, por lo que corresponde a nosotros, en el caso de Inteligencia Financiera, no tenemos información .

Además, llamó a los funcionarios a la reflexión para resistir todas las tentaciones del poder y de buscar dinero. Que le piensen bien. Porque, imagínense la vergüenza para un corrupto. Puede ser que con argucias y maniobras evadan la acción de la justicia, pero cada vez es mayor la condena social; que legalmente no haya pruebas, pero en la calle, donde estudian sus hijos, ¿qué culpa tienen de un papá corrupto? ¿Por qué deben cargar esa mancha que no se quita ni con el agua de todos los océanos? , expresó.