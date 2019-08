La ex secretaria de Estado conoció de manera oficial, mediante notificaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde junio 2014 y hasta el 7 de marzo de 2018, de la firma ilegal de contratos con los que se permitió la subcontratación (de servicios) por un porcentaje mayor a 49 por ciento y se hicieron contrataciones con entes públicos de las entidades federativas con la intención de evitar la participación en licitaciones y poder realizar las adjudicaciones de forma directa (página 12).

El documento elaborado por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna –del cual La Jornada tiene una copia– indica: El dolo se clasifica en directo y eventual; el primero es porque se quiere y se hace; el segundo, aplica en este caso porque María del Rosario conscientemente inició una conducta de omitir informar o no evitar, a pesar de prever un resultado ilícito (el daño a la hacienda pública), con lo que tácitamente aceptó la actualización de otras conductas delictivas (página 16) .

Asimismo, con el fin de acreditar que la ex secretaria conoció de las irregularidades, en las pruebas del MP se incluyeron los dictámenes técnicos que se hicieron llegar a la oficina de Robles Berlanga, a los cuales se identificó como DGAF/DTD/002/2018, DGAF/DTD/008/2018, DGAF/DTD/005/2018, DGAF/DTD/009/2018 y DGAF/DTD/010/2018.

El juez Delgadillo tomó en consideración que en la asignación de contratos y recursos no se verificó que los entes cumplieran con los requisitos y capacidad técnica para ejecutar los servicios pactados en los convenios , que no se prestaron en algunos casos y existe la presunción de que los recursos no se utilizaron para los fines de los convenios, sino que fueron dispersados (página 12).

En el análisis de las pruebas, señala (página 13) que la conducta cometida puede ser considerada delito, toda vez que tuvo como propósito malversación de fondos públicos o darles un destino distinto para el cual se habían otorgado y autorizado por el Congreso de la Unión (combate a la pobreza y reordenamiento del territorio nacional) .

A consideración del juez, Robles Berlanga incurrió en omisión de manera reiterada porque se operó en las mismas condiciones en las dos secretarías de Estado que presidió, es decir, durante todo un sexenio (página 14).