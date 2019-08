Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 15 de agosto de 2019, p. 23

Buenos Aires. En un breve mensaje grabado, el presidente argentino, Mauricio Macri, intentó justificarse por su discurso del pasado lunes, y anunció un paquete de medidas económicas para tratar de aliviar los efectos de la dura derrota que sufrió en las elecciones primarias del domingo pasado, en las que el opositor Frente de Todos (FT) se impuso por diferencia de más de 15 por ciento y para calmar a los sectores financieros.

Pero su propuesta, que incluye reducción de las retenciones aplicadas a los salarios, partidas extras para los trabajadores informales y los desocupados con hijos, incremento al salario mínimo, actualmente de 12 mil 500 pesos (cerca de 200 dólares) y el congelamiento del precio de la gasolina, que revocó la noche de este miércoles ante la presión de las petroleras–, no tuvo una buena recepción, al dispararse nuevamente el dólar, que subió cinco puntos y cerró en 63 pesos, los bonos argentinos registraron pérdidas hasta de 40 por ciento en los últimos tres días, con tasas impagables, y el riego país se encaminaba hacia los 2 mil puntos.

El mandatario ofreció disculpas por su reproche del lunes pasado a los votantes de la oposición, cuando atribuyó el desplome del peso y la bolsa a la victoria del FT. Quiero ofrecer disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé en hacerla porque todavía estaba muy afectado por los resultados del domingo; además, estaba sin dormir y triste por la consecuencia que tuvo en la economía, pero di prioridad a la atención a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre los resultados de la votación, quiero que sepan que los entendí, sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron por otras alternativas .

Macri contactó vía WhatsApp al candidato a presidente del FT, Alberto Fernández, con quien habló por teléfono más tarde para tratar de tranquilizar a los mercados , en medio de una sensación caótica, y le pidió que colaborara con él.

Fernández dijo que durante la conversación pidió a Macri que actúe como presidente y no como candidato, ya que está en una situación compleja en ese aspecto. Tenemos que hacer el esfuerzo todos los argentinos, el 10 de diciembre es la fecha de traspaso. Hay que ayudar al presidente a llevar adelante esta transición , puntualizó Fernández, quien se impuso en los comicios del domingo pasado, en los que los partidos políticos definieron a sus candidatos para las elecciones generales del 27 de octubre.