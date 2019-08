Karla Torrijos

Luego de ver cristalizado el sueño de muchas jugadoras de tener una liga profesional de futbol femenil en México, la directora técnica Tere Campos confió en que en un futuro no muy lejano se ampliará el área de acción de las mujeres en el balompié nacional y podrán dirigir a equipos varoniles.

La única entrenadora especialista en porteros certificada por la FIFA, quien actualmente forma parte de Pumas femenil, aseguró que diversas entrenadoras mexicanas cuentan con el talento y la capacidad necesarios para poder comandar conjuntos masculinos; no obstante, subrayó que para lograrlo, deben atreverse a pedir una oportunidad.

“Pienso que no debemos desesperarnos, nosotras también absorbemos conocimientos de los hombres y creo que poco a poco van a surgir más entrenadoras, pero hay que buscar la oportunidad, pedirla aunque sea en las categorías menores, Sub 15, Sub 17, hay que tocar las puertas para poder vivir esa experiencia que muchas no han tenido.

Si no empezamos a buscar esa oportunidad, como lo hicimos para tener la Liga, entonces tal vez ese momento llegue hasta dentro de 10 o 15 años. Me parece que si los clubes ven que damos buenos resultados, seguramente nos darán un voto de confianza, pero hay que insistir , declaró en entrevista con La Jornada.