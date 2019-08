Abril del Río

Jueves 15 de agosto de 2019

Me gusta mucho que sigan reconociendo mi trabajo; yo lo hago por seguir escribiendo mi historia, una que soñé, que escribí, que estoy haciendo y la cual todavía tiene muchas hojas en blanco .

Así se expresó en entrevista la clavadista Paola Espinosa tras cerrar su paso por los Juegos Panamericanos –su quinta participación en la justa continental– como máxima ganadora con 15 medallas, de las cuales ocho son de oro, cuatro de plata y tres de bronce, dos semanas después de conseguir un boleto olímpico a Tokio 2020 para el país en el Campeonato Mundial de Gwangju, en trampolín sincronizado, el que tendrá que defender en una evaluación interna el año próximo.

“Me gusta la idea de seguir representando a mi país orgullosamente, de ser mamá, de recuperarme, de regresar a hacer lo que más me gusta, lo que me apasiona, y no sólo regresar, sino volver bien; luchar, trabajar, esforzarme. Creo que eso es lo que significa el seguir estando enfrente, adelante, seguir luchando por mis metas, y si la gente y el deporte todavía me siguen considerando así, pues es porque sigo trabajando.

Nada se regala

Eso es lo que me ha enseñado el deporte: que nada se regala, que todo lo que tengo se gana con base al trabajo y esfuerzo , asentó Paola.

A sus 33 años de edad, la clavadista campeona mundial en Roma 2009 se define como una nueva Paola que se recupera a dos años de haberse convertido en madre, que sigue entrenando fuerte, que tendrá que elevar su peso y su masa muscular para que el trampolín la proyecte con más velocidad, factor que con menos de 49 kilogramos de peso, incidió en su desempeño, tanto en los Panamericanos de Lima 2019 como en la justa mundialista de Corea del Sur.

Paola se inició en los Panamericanos en 2003 con dos medallas de plata en los sincronizados de 3 y 10 metros, en dupla con Laura Sánchez, y se despidió de la justa continental 16 años después en Lima con dos preseas de bronce, en trampolín de un metro y en tres metros en sincronizados con Dolores Hernández.

Una ejecución desafortunada en tres metros individual, aunque recuperó en la competencia con un clavado que le mereció calificaciones de 8.5, la privó del podio y se despidió con un noveno lugar de los Panamericanos.

“Lo que me llevo de esta competencia es seguir aprendiendo, esta vez que a pesar de tener muchas medallas, muchos logros, en cada justa se aprende algo y lo que aprendí es que mi trabajo está valiendo la pena, que después de haber regresado de ser mamá, me siento fuerte, capaz enfrentarme a lo que sea.