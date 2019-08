Más de 2 mil apoyos

Alejandra Frausto precisó que todavía no concluye la dictaminación del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), ‘‘pero ya está a punto”; sin embargo, ‘‘ayer se entregaron de manera simbólica 2 mil 194”.

Destacó que la Secretaría de Cultura debe redistribuir la riqueza cultural y una manera es a través de los festivales.

Mencionó que el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) sólo se destinaba a la construcción de nuevas instalaciones, por lo que en el diagnóstico de campo se han recorrido 311 municipios, de un total de 720 en este año.

‘‘Comprobamos que hay muchísima infraestructura en el país que no está utilizada y no tiene un bien social completo, que los municipios no tienen dinero para programarla, ni el promotor cultural para poder hacer una actividad, ni las condiciones porque no hay luces, ni telón; esto es una de las vueltas de tuerca profundas que se le dieron al PAICE, dar dignidad y condiciones.”