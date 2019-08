Europa Press y Ap

Madrid. La soprano Davinia Rodríguez, quien se suma a la defensa de Plácido Domingo, manifestó que nunca ha sentido ‘‘el más mínimo indicio’’ de acoso cuando ha trabajado junto al tenor.

Rodríguez ha compartido escenario en diversas ocasiones con Plácido Domingo, por ejemplo, en 2016 en Viena con un montaje de Macbeth o más recientemente en China con la ópera Thais, de Jules Massenet.

‘‘Jamás he sentido el más mínimo indicio de lo que se le acusa al maestro. Cada vez que he podido compartir producción con él me ha demostrado tanto a mí como a cada unos de mis compañeros y trabajadores del teatro, desde el más alto cargo al mínimo, el mayor de sus respetos con la humildad y generosidad que tanto lo caracteriza’’, ha sostenido la cantante.

Historias complicadas en la era del #MeToo

‘‘Algunas actitudes, vistas a posteriori, corren el riesgo de ser malinterpretadas”, escribió ayer la periodista cultural Leonetta Bentivoglio en el diario italiano La Repubblica.

‘‘Que era un don Juan era algo que todos sabían y en el mundo promiscuo del teatro no es el único. Debemos agregar que su encanto siempre ha atraído a una multitud de mujeres, y muchas veces fue él el que tuvo que defenderse.”

Bentivoglio recordó un incidente en un hotel de París durante la cúspide de ‘‘Los Tres Tenores”, con Luciano Pavarotti y José Carreras, cuando Domingo pidió a unos periodistas que hicieran como que lo acompañaban al elevador ‘‘para escapar a su habitación sin ser seguido por algunas jóvenes hermosas” que lo estaban buscando. ‘‘Esas son historias complicadas de contar en la resbaladiza era del #MeToo”, escribió.