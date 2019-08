Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 15 de agosto de 2019, p. 4

Madrid. Un día después de salir a la luz el reportaje en el que nueve mujeres denuncian al tenor Plácido Domingo de supuesto ‘‘acoso sexual” durante tres décadas y aprovechándose de su condición de ‘‘divo”, varias artistas, como la soprano Ainhoa Arteta y la compositora y cantante Pilar Jurado, salieron en defensa de la honorabilidad de su compañero.

Al margen de que la denuncia pública desató un alud de comentarios y reacciones, hasta ahora en la mayoría de teatros donde tiene contratos para los próximos meses decidieron mantener la cautela y esperar resultados de la investigación abierta en la Ópera de Los Ángeles sobre las denuncias, salvo los de Filadelfia y San Francisco, que cancelaron de inmediato su compromiso con Plácido Domingo.

La soprano vasca Arteta, con quien el tenor ha compartido cartel varias veces y un sinfín de conciertos –uno de los más recientes fue en un montaje de Cyrano de Bergerac en 2012–, explicó que conoce a Domingo desde hace 30 años, es amigo de su familia desde entonces y conoce a su esposa, Marta Ornelas; ‘‘pongo la mano en el fuego por su honorabilidad”.

Sostuvo no tener ‘‘ni idea de si habrá flirteado y ligado. Esas cosas se hacían también antes y se siguen haciendo ahora, pero sé que no es un acosador; pondría la mano en el fuego. No se puede destruir una carrera de tantos años así”.

A la defensa de Ainhoa Arteta de Domingo también se sumó la soprano y compositora Pilar Jurado, quien afirmó: ‘‘Es complicado porque yo no sé lo que ha vivido otra gente y no puedo decir si es verdad o mentira, porque no estaba allí. Pero sí puedo decir que conmigo la relación con él ha sido de un perfecto caballero y de afectividad absoluta”.