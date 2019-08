Afp

Jueves 15 de agosto de 2019

Madrid. El periódico español de derecha ABC publicó ayer un editorial en defensa del tenor Plácido domingo, destacando que una sola de las nueve mujeres que lo acusan dio su nombre. ‘‘Resulta justo y cabal respetar la presunción de inocencia de Plácido Domingo’’, pues ‘‘siempre hay que esperar a la justicia’’.

‘‘Cuando he visto las noticias, me he quedado atónito’’, declaró el agente artístico Aldo Mariotti, cercano a la fallecida soprano española Montserrat Caballé.

Gran seductor

En España, Domingo ‘‘es un verdadero divo, un fenómeno, un grandísimo artista’’, definió Mariotti. ‘‘Que fuera un gran seductor lo sabía todo el mundo; esto está claro, pero tengo enormes dudas de que haya podido hacer’’ esas cosas. ‘‘No tenía ninguna necesidad, si iba en la calle se arrodilla-ban las mujeres delante, podía ‘tener’ las más guapas’’, acotó.