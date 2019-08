Afp

Periódico La Jornada

Jueves 15 de agosto de 2019

Madrid. Varias cantantes líricas españolas salieron en defensa de Plácido Domingo, como la mezzosoprano María José Suárez, que se presentó varias veces a su lado. ‘‘Esto no va a gustar a muchas mujeres (pero) yo he visto mujeres que han ido detrás de él, muchísimas’’, declaró a la radio Cadena Ser.

‘‘Si esas señoras han tenido esos problemas, no voy a ser yo quien diga que no, pero no lo he visto nunca, nunca’’, insistió.