El sistema electoral argentino obliga a primarias en todos los partidos de las que participa todo el censo electoral –33 millones– para determinar los candidatos de cada fuerza política. Los participantes de esa puja que alcancen al menos 1.5 por ciento del padrón quedan habilitados a participar de la primera vuelta. Si ninguno de los dos primeros supera 45 por ciento u obtiene más de 40 con una diferencia con el que le sigue de 10 puntos, la disputa se resuelve en una eventual segunda vuelta, prevista para el 24 de noviembre.

Un análisis de los resultados del domingo implican que la dupla Fernández-Fernández ganará sin dificultades en primera vuelta, esa certidumbre de resultado es la que desquicia el ánimo del gubernamental, que advierte la clausura del ciclo, que algunos califican de neocolonial, iniciado en 2015.

Tan desoladora fue la imagen del presidente en su alocución dominical que los propios voceros oficialistas, como el editorialista estrella del periódico conservador La Nación, Carlos Pagni, no titubeó en decir que Macri albergaba una idea disparatada y no captura la esencia del sistema democrático .

Lo cierto es que nunca un partido oficialista pierde los comicios por tan amplio margen, aun tras haber intentado manipular informáticamente los datos –ardid que desmanteló la justicia electoral–, dilapidar dólares del préstamo del FMI para elevar ficticiamente el valor de los bonos argentinos en la Bolsa de Nueva York antes de las elecciones para presumir el apoyo de los mercados y difamar a la oposición, acusándola de lo clásico: querer tornar Argentina en Venezuela.

Mientras, Alberto Fernández, peronista de ideas socialdemócratas, ex jefe de gabinete del ex presidente Kirchner aunque distanciado durante ocho años de su viuda, recorre los canales de televisión reclamando cordura a Macri, a quien ve desbocado y enojado con la realidad y no sólo con dificultades para resolver y superar los problemas, sino empeorándolos . Tal desborde emocional llevó a algunos analistas a considerar a Macri afectado por un comportamiento sicopático, al no reconocer la realidad y endilgar al otro conflictos propios. Algunos juristas –como el ex magistrado Carlos Rozanski– llegan a evocar la Consitución que prevé la sustitución del presidente por inhabilidad sobreviniente para ejercer el cargo. Ello no ocurrirá, pero sí asoman cuatro meses de riesgosa incertidumbre: no porque haya dudas de quién triunfará en octubre, sino por las imprevisibles maniobras de que pueden valerse un gobierno y unos poderes fácticos que no se resignan al implacable designio ciudadano adverso a un proyecto que empobreció a la sociedad e intentó imponerle una democracia restringida.

*Periodista. Ex profesor universitario, diputado nacional y secretario de Estado argentino.