s Rosario Robles un chivo expiatorio? Según Andrés Manuel López Obrador sí lo es. Al menos en dos ocasiones lo ha dicho así. Cuestionado acerca de la presunta culpabilidad de Robles en la nombrada estafa maestra, AMLO ha respondido que los verdaderos responsables son otros y que la ex secretaria de dos dependencias federales no fue quien originalmente maquinó el fraude.

En septiembre del año pasado, ya como presidente electo y ante la insistencia de reportero(a)s sobre su actuar en lo referente a casos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto, López Obrador manifestó: “Dije con mucha claridad [en campaña] que no era mi fuerte la venganza; en un debate hasta le dije a uno de los candidatos [el panista Ricardo Anaya] ‘ni a ti te voy a meter a la cárcel’. ¿Rosario Robles es un chivo expiatorio, sí o no? Sí, como otros, porque los de la mafia de poder y algunos medios de información les gusta mucho ofrecer circo a la gente y nosotros ya no queremos eso”. Más o menos expresó similares términos hace unos días: “Yo sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado, nada más que ya no puedo llamarles como les decía antes. ¿Y qué era lo que sucedía? Se simulaba, se exponía a chivos expiatorios”.

Es necesario comprender el significado original de la imagen del chivo expiatorio para dilucidar el sentido de lo expresado por el Presidente en el caso Rosario Robles. En la Biblia, Levítico capítulo 16, Dios instruye a Moisés para que a su vez él transmita a su hermano Aarón cómo debía hacerse propiciación por los pecados del pueblo. Cada año, el día 10 del mes séptimo , el sacerdote tenía que elegir dos machos cabríos , Uno era degollado para expiar las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados (versículo 16).